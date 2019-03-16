Из-за пожара в Нигерии 15 тыс. человек остались без крова

"Источником пожара стала искра в кухонной плите, которую пользовал ребенок, готовящий еду", - сообщили в Норвежском совете по делам беженцев.

Огонь охватил лагерь для людей, перемещенных в результате войны против исламистов. Поселок располагается на северо-востоке Нигерии. Эта часть страны является эпицентром гуманитарного кризиса, спровоцированного конфликтом с "Боко Харам" и "Исламским государством" в западно-африканской провинции.

В результате войны около 2 миллионов человек стали перемещенными лицами, живущих в лагерях с минимумом еды или лекарств.

Сообщается, что среди пострадавших было около 6 тысяч детей и более 4 тысяч беременных или кормящих.

Как сообщал УНН, в нигерийском Лагосе произошел обвал трехэтажного дома, в котором располагались школа и ясли. Ранее было известно о 8 погибших, позже количество жертв возросло до 20.