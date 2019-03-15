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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Число погибших в результате обвала школы в Нигерии возросло до 20

Киев • УНН

 • 8652 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Число жертв в результате обвала школы в г. Лагос в Нигерии возросло до 20. Еще 43 ребенка удалось спасти из-под завалов здания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Число погибших в результате обвала школы в Нигерии возросло до 20

Согласно информации издания, комиссар по вопросам здравоохранения штата Лагос Джида Идрис официально подтвердил, что большинство жертв - дети.

Чиновник также заявил, что трехэтажный дом был в аварийном состоянии и должен был быть снесен. По его словам, школа, размещалась на двух верхних этажах, работала незаконно.

Отметим, что в четверг, 14 марта, спасательные бригады прекратили поиск в связи с тем, что они добрались до фундамента здания, не найдя других жертв. Однако некоторые люди до сих пор пытаются найти под завалами своих детей.

Напомним, что 13 марта в нигерийском Лагосе произошел обвал трехэтажного дома, в котором находилась школа и ясли.

Позже сообщал УНН, что под завалом погибли 8 человек.

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