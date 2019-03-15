Кількість загиблих внаслідок обвалу школи у Нігерії зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість жертв внаслідок обвалу школи в м. Лагос у Нігерії зросла до 20. Ще 43 дитини вдалося врятувати з-під завалів будівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Згідно з інформацією видання, комісар з питань охорони здоров'я штату Лагос Джид Ідріс офіційно підтвердив, що більшість жертв – діти.
Чиновник також заявив, що триповерховий будинок був у аварійному стані та мав бути знесений. За його словами, школа, яка розміщувалась на двох верхніх поверхах, працювала незаконно.
Зазначимо, що у четвер, 14 березня, рятувальні бригади припинили пошук у зв'язку з тим, що вони дістались до фундаменту будівлі, не знайшовши інших жертв. Проте деякі люди досі намагаються знайти під завалами своїх дітей.
Нагадаємо, що 13 березня в нігерійському Лагосі стався обвал триповерхового будинку, в якому знаходилась школа та ясла.
Пізніше УНН повідомляв, що під завалом загинуло 8 осіб.