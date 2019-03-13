В Нігерії обвалилась будівля зі школою та яслами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В нігерійському Лагосі стався обвал триповерхового будинку, в якому знаходилась школа та ясла. Наразі інформації про жертви немає, передає УНН з посиланням на Mirror.
Були побоювання, що багато дітей та вчителів загинули чи потрапили в завали, оскільки на момент аварії в будинку перебували до 100 осіб.
Наразі підтвердження фатальних випадків немає, проте, за даними рятувальників, багато людей знаходяться у пасці під завалами.
Довкола місце події зібрались спостерігати тисячі людей, внаслідок чого рятувальники мали проблеми з обладнанням для копання завалу.
Зазначається, що на третьому поверсі будинку знаходилась приватна школа та ясла, а на першому та другому - крамниці та квартири. Наразі причина обвалу невідома.
Нагадаємо, вранці 31 грудня 2018 року в Магнітогорську сталося обвалення перекриттів в одному з під'їздів житлового будинку, загинули 39 осіб. У перші години після трагедії було врятовано 18 чоловік, ще шістьох, в тому числі двох дітей, співробітники МНС РФ врятували, розбираючи завали.