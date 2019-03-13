В Нигерии обрушилась здание со школой и яслями
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В нигерийском Лагосе произошел обвал трехэтажного дома, в котором находилась школа и ясли. На данный момент информации о жертвах нет, передает УНН со ссылкой на Mirror.
Были опасения, что многие дети и учителя погибли или попали в завалы, поскольку на момент аварии в доме находились до 100 человек.
Сейчас подтверждения фатальных случаев нет, однако, по данным спасателей, многие люди находятся в ловушке под завалами.
Вокруг места происшествия собрались наблюдать тысячи людей, в результате чего спасатели имели проблемы с оборудованием для копания завала.
Отмечается, что на третьем этаже дома находилась частная школа и ясли, а на первом и втором - магазины и квартиры. Сейчас причина обрушения неизвестна.
Напомним, утром 31 декабря 2018 в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС РФ спасли, разбирая завалы.