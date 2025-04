Обвал школи у Нігерії: кількість загиблих зросла до 8, опубліковані відео порятунку дітей

КИЇВ. 14 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення триповерхової будівлі в найбільшому місті Нігерії Лагосі зросла до восьми. Про це повідомило в середу агентство Associated Press з посиланням на представника рятувальної служби, передає УНН з посиланням також на видання The New York Times.