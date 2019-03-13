Обвал школи у Нігерії: кількість загиблих зросла до 8, опубліковані відео порятунку дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення триповерхової будівлі в найбільшому місті Нігерії Лагосі зросла до восьми. Про це повідомило в середу агентство Associated Press з посиланням на представника рятувальної служби, передає УНН з посиланням також на видання The New York Times.
За його даними, 37 осіб врятовано. Агентство відзначає, що при цьому в офіційній заяві національного агентства з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій інформації про точне число жертв не було.
Раніше нігерійська газета This Day інформувала про шість загиблих. При цьому вона мала у своєму розпорядженні відомості про 59 врятованих людей. Агентство Reuters також повідомляє про приблизно 50 вижили, витягнутих з-під завалів.
За даних місцевих ЗМІ, в результаті обвалення в середу на острові Лагос будівлі, в якому знаходилася в тому числі школа, під завалами опинилися понад сто осіб, більшість з них — діти. Є побоювання, що число жертв може зрости.
Нагадуємо, в Нігерії обвалилась будівля зі школою та яслами.