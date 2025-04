Обвал школы в Нигерии: число погибших возросло до 8, опубликованны видео спасения детей

КИЕВ. 14 марта. УНН. Количество погибших в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе возросло до восьми. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя спасательной службы, передает УНН со ссылкой также на издание The New York Times.