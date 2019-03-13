Обвал школы в Нигерии: число погибших возросло до 8, опубликованны видео спасения детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Количество погибших в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе возросло до восьми. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя спасательной службы, передает УНН со ссылкой также на издание The New York Times.
По его данным, 37 человек спасены. Агентство отмечает, что при этом в официальном заявлении национального агентства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций информации о точном числе жертв не было.
Ранее нигерийская газета This Day информировала о шести погибших. При этом она располагала сведениями о 59 спасенных людях. Агентство Reuters также сообщает о примерно 50 выживших, извлеченных из-под завалов.
По данных местных СМИ, в результате обрушения в среду на острове Лагос здания, в котором находилась в том числе школа, под завалами оказались более ста человек, большинстве из них — дети. Есть опасения, что число жертв может возрасти.
Напоминаем, в Нигерии обрушилась здание со школой и яслями.