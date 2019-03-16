Через пожежу в Нігерії 15 тис. людей залишилися без даху над головою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У результаті пожежі у таборі для біженців у Нігерії загинули щонайменше 8 осіб і 15 тисяч залишилися без даху над головою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Джерелом пожежі стала іскра в кухонній плиті, якою користувалася дитина, яка готувала їжу", - повідомили в Норвезькій раді у справах біженців.
Вогонь охопив табір для людей, переміщених у результаті війни проти ісламістів. Селище розташовується на північному сході Нігерії. Ця частина країни є епіцентром гуманітарної кризи, спровокованої конфліктом з "Боко Харам" і "Ісламською державою" в західно-африканській провінції.
У результаті війни близько 2 мільйонів людей стали переміщеними особами, які живуть у таборах з мінімумом їжі або ліків.
Повідомляється, що серед постраждалих було близько 6 тисяч дітей і більше 4 тисяч вагітних або жінок, що годують.
Як повідомляв УНН, у нігерійському Лагосі стався обвал триповерхового будинку, в якому розташовувалися школа і ясла. Раніше було відомо про 8 загиблих, пізніше кількість жертв зросла до 20.