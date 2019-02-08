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Из-за пожара в студенческом общежитии отравились три человека

Из-за пожара в студенческом общежитии отравились три человека

Киев  •  УНН

 • 9182 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Во Львовской области из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировали 15 человек, трое отравились продуктами горения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, сообщает УНН.

Сегодня в 03:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре в городе Дрогобыч на ул. Пушкина, 20 в комнате на 4-м этаже 5-этажного общежития, принадлежащего Дрогобычскому профессионально-политехническому лицею. На момент возникновения пожара в комнате находились 2 студентов. Пожар вызвала плотное задымление в комнате и в коридоре. Пожарные вывели из общежития на свежий воздух 15 человек.

"В результате пожара отравились продуктами горения 3 человека, из них 1 ребенок, 2003 года рождения", - сообщили в ГСЧС.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу. Спасатели ликвидировали горение в аппаратах защиты органов дыхания в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы.

Пожар локализован в 03:38, ликвидирован в 3:58. Огнем уничтожено комнату на площади 12 кв. м, повреждены коридор на площади 5 кв.м. К ликвидации пожара привлекли 23 спасателей и 6 единиц спецтехники. Причина возникновения горения устанавливается.

Напомним, спасатели сообщили, что ночью в городе Ровно произошел пожар на четвертом этаже общежития Ровенского государственного гуманитарного университета.

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