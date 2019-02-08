Через пожежу у студентському гуртожитку отруїлось троє людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Львівщині через пожежу у студентському гуртожитку евакуювали 15 людей, троє отруїлось продуктами горіння. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, повідомляє УНН.
Сьогодні о 03:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в місті Дрогобич на вул. Пушкіна, 20 в кімнаті на 4-му поверсі 5-поверхового гуртожитку, який належить Дрогобицькому професійно-політехнічному ліцею. На момент виникнення пожежі у кімнаті перебували 2 студентів. Пожежа спричинила щільне задимлення у кімнаті та на коридорі. Вогнеборці вивели із гуртожитку на свіже повітря 15 людей.
"Внаслідок пожежі отруїлись продуктами горіння 3 особи, з них 1 дитина, 2003 року народження",- повідомили в ДСНС.
Постраждалих в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню. Рятувальники ліквідовували горіння в апаратах захисту органів дихання у складі 2-х ланок газодимозахисної служби.
Пожежу локалізовано о 03:38, ліквідовано о 03:58. Вогнем знищено кімнату на площі 12 кв.м, пошкоджено коридор на площі 5 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина виникнення горіння встановлюється.
Нагадаємо, рятувальники повідомили, що вночі, у місті Рівне сталася пожежа на четвертому поверсі гуртожитку Рівненського державного гуманітарного університету.