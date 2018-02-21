Из-за пожара в гостинице в Ужгороде эвакуировали 42 человек
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня, 21 февраля, в Ужгороде в 14:45 ужгородским спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Собранецкой произошел пожар в гостинице. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь В ДСНС в Закарпатской области Наталия Батыр.
По ее словам, из-за значительного задымления помещения пришлось эвакуировать 42 человек и спасать жителя номера, который находился по соседству с эпицентром пожара.
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На месте пожара было установлено, что возгорание произошло в номере на втором этаже, где на момент инцидента никого не было. Однако, по информации работников отеля, номер был снят тремя лицами. Причина возникновения пожара и общая сумма убытков выясняются специалистами. Травмированных и погибших на пожаре не было.
Напомним, за минувшие сутки в результате пожаров в Украине погибло 12 человек, а с начала года - 423 человека.