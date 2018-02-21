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Через пожежу в готелі Ужгорода евакуювали 42 осіб

Через пожежу в готелі Ужгорода евакуювали 42 осіб

Київ • УНН

 • 5002 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Ужгороді на вулиці Собранецькій сталася пожежа в готелі, під час якої з будівлі евакуювали 42 осіб. Про це повідомила УНН речниця У ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Сьогодні, 21 лютого, в Ужгороді о 14:45 до ужгородських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вул.Собранецькій сталася пожежа у готелі.

Через значне задимлення з приміщення довелося евакуювати 42 осіб, а також рятувати мешканця номеру, розташованого по сусідству з осередком пожежу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В одному з сіл Івано-Франківській області під час пожежі загинули двоє осіб

На місці пожежі було з′ясовано, що займання сталося в номері на другому поверсі, де на момент інциденту нікого не було. Однак, за інформацією працівників готелю, номер був знятий трьома особами. Причина виникнення пожежі та загальна сума збитків з’ясовуються фахівцями. Травмованих та загиблих на пожежі не було.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок пожеж в Україні загинуло 12 людей, а з початку року — 423 особи.

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