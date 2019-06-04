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Из-за пожара на птицефабрике в Киеве проверяют уровень загрязнения воздуха

Из-за пожара на птицефабрике в Киеве проверяют уровень загрязнения воздуха

Киев  •  УНН

 • 11585 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Киеве из-за пожара на птицефабрике "Киевская служба спасения" проводит замеры воздуха на наличие продуктов горения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже проводит замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе", - говорится в сообщении.

Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха, которые в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха.

Сейчас, как сообщили в горсовете, ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем.

Напомним, сигнал о пожаре на территории птицефабрики "Ясенсвит" в Киевской области поступил спасателям сегодня в 11:37.

К тушению пожара привлекли 50 спасателей личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНН, в 13:50 пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит" локализован, в 14:25 пожар был ликвидирован.

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