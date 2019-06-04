Під Києвом загорілася птахофабрика
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На території птахофабрики у Київській області сталося загоряння покрівлі. Зараз триває ліквідація пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"4 червня о 11:37 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про загоряння на території птахофабрики "Ясенсвіт", - йдеться в повідомленні.
До місця виклику було направлено рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, 49-ДПРЧ смт Калинівка, 44-ДПРЧ смт Чабани, 47-ДПРЧ смт Глеваха, 48-ДПРЧ смт Гребінки, 30-ДПРЧ м. Фастів, 51-ДПРЧ м. Боярка, 34-ДПРЧ м. Вишневе. Додатково по третьому номеру виклику направили рятувальників 16-ДПРЧ м. Обухів, 50-ДПРП с. Бишів.
"За оперативними даними, станом площа пожежі окремо стоячого цеху у м. Васильків на території птахофабрики "Ясенсвіт" становить 15 000 м. кв", - прокоментували рятувальники.
До гасіння пожежі залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.
Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, 2 червня у Дніпро сталася пожежа на території товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається виготовлення туалетного паперу та серветок. Вогнем було пошкоджено рулони з папером.