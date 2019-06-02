Пожежу на заводі з виготовлення туалетного паперу у Дніпрі загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Пожежу на заводі з виготовлення туалетного паперу та серветок у Дніпрі ліквідовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
"Пожежу локалізовано о 09:17 та ліквідовано о 14:21", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 червня о 06:45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Будівельників міста Дніпро.
Прибувши на місце події виявилося, що пожежа виникла на 3 поверсі 3-х поверхової будівлі на площі близько 500 кв. м на території товариства з обмеженою відповідальністю (виготовлення туалетного паперу та серветок). Вогнем було пошкоджено рулони з папером.