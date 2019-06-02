У Дніпрі загорівся завод із виготовлення туалетного паперу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Дніпрі сталася пожежа на заводі з виготовлення туалетного паперу та серветок. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
"О 6:45 на "101" надійшла інформація про пожежу в місті Дніпро на заводі із виготовлення туалетного паперу та серветок. Пожежа виникла на 3 поверсі 3-х поверхової будівлі на площі близько 500 м2. Горить сировина (рулони з папером)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці пожежі працює 9 одиниць техніки та 35 людей особового складу на чолі з начальником ГУ ДСНС в області полковником служби цивільного захисту Андрієм Кульбачем.
О 9:15 пожежу було локалізовано.
Нагадаємо, пожежу у пришвартованому кораблі у столиці на вулиці Електриків, 29а, що на столичному Рибальському острові, ліквідовано.