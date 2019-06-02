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У Дніпрі загорівся завод із виготовлення туалетного паперу

У Дніпрі загорівся завод із виготовлення туалетного паперу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. У Дніпрі сталася пожежа на заводі з виготовлення туалетного паперу та серветок. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"О 6:45 на "101" надійшла інформація про пожежу в місті Дніпро на заводі із виготовлення туалетного паперу та серветок. Пожежа виникла на 3 поверсі 3-х поверхової будівлі на площі близько 500 м2. Горить сировина (рулони з папером)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці пожежі працює 9 одиниць техніки та 35 людей особового складу на чолі з начальником ГУ ДСНС в області полковником служби цивільного захисту Андрієм Кульбачем.

О 9:15 пожежу було локалізовано.

Нагадаємо, пожежу у пришвартованому кораблі у столиці на вулиці Електриків, 29а, що на столичному Рибальському острові, ліквідовано.

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