У столиці погасили пожежу в кораблі на Рибальському острові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Пожежу у пришвартованому кораблі у столиці на вулиці Електриків, 29а, що на столичному Рибальському острові, ліквідовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Києві.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 29 травня о 9:24.
На місці було встановлено, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м. О 10:33 пожежу було локалізовано, та об 11:19 - ліквідовано.
"Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи", - вказали у ДСНС.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що у Києві палає корабель на заводі "Кузня на Рибальському".