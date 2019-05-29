У Києві палає корабель на заводі "Кузня на Рибальському"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Києві на вулиці Електриків 29 А палає корабель, який знаходиться на ремонті. Про це кореспонденту УНН повідомила керівник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.
"Корабель пришвартований, попередньо знаходиться на ремонтних роботах. Пожежа виникла в трюмі", - сказала Водолага.
За її словами, виклик до ДСНС надійшов о 9:24, о 10:33 пожежа була локалізована. На місці працює чотири одиниці техніки та 20 чоловік особового складу.
"Причини будуть встановлюватися після повної ліквідації пожежі правоохоронними органами", - зазначила Водолага.
Нагадаємо, на пожежах в Україні з початку поточного року загинули 900 людей.
Як повідомляв УНН, у понеділок о 20:08 в Одесі по вул. Онежська, 3 у двоповерховій складській будівлі (розміром 40х80 м) на першому поверсі виникла пожежа.