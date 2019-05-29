В Киеве пылает корабль на заводе "Кузница на Рыбацком"

"Корабль пришвартован, предварительно находится на ремонтных работах. Пожар возник в трюме", - сказала Водолага.

По ее словам, вызов в ГСЧС поступил в 9:24, в 10:33 пожар был локализован. На месте работает четыре единицы техники и 20 человек личного состава.



"Причины будут устанавливаться после полной ликвидации пожара правоохранительными органами", - отметила Водолага.

Напомним, на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек.



Как сообщал УНН, в понедельник в 20:08 в Одессе по ул. Онежская, 3 в двухэтажном складском здании (размером 40х80 м) на первом этаже возник пожар.