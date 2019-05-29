В Киеве пылает корабль на заводе "Кузница на Рыбацком"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киеве на улице Электриков 29 А пылает корабль, который находится на ремонте. Об этом корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.
"Корабль пришвартован, предварительно находится на ремонтных работах. Пожар возник в трюме", - сказала Водолага.
По ее словам, вызов в ГСЧС поступил в 9:24, в 10:33 пожар был локализован. На месте работает четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
"Причины будут устанавливаться после полной ликвидации пожара правоохранительными органами", - отметила Водолага.
Напомним, на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек.
Как сообщал УНН, в понедельник в 20:08 в Одессе по ул. Онежская, 3 в двухэтажном складском здании (размером 40х80 м) на первом этаже возник пожар.