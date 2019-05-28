В Одесі горіло складське приміщення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У понеділок о 20:08 в Одесі по вул. Онежська, 3 в двоповерховій складській будівлі (розміром 40х80 м) на першому поверсі виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Попередньо жертв та постраждалих немає. Площа пожежі уточнюється.
До гасіння пожежі залучено 42 людей особового складу та 10 одиниць основної та спеціальної техніки ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа на території південної виправній колонії № 51.