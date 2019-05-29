В столице погасили пожар в корабле на Рыбацком острове
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Пожар в пришвартованном корабле в столице на улице Электриков, 29а, что на столичном Рыбацком острове, ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
Сообщение о пожаре спасатели получили 29 мая в 9:24.
На месте было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м. В 10:33 пожар был локализован, и в 11:19 - ликвидирован.
"Предварительно на корабле проводились сварочные работы", - указали в ГСЧС.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в Киеве пылает корабль на заводе "Кузница на Рыбацком".