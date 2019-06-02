В Днепре загорелся завод по изготовлению туалетной бумаги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Днепре произошел пожар на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"В 6:45 на "101" поступила информация о пожаре в городе Днепр на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток. Пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 м2. Горит сырье (рулоны с бумагой)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара работает 9 единиц техники и 35 человек личного состава во главе с начальником ГУ ГСЧС в области полковником службы гражданской защиты Андреем Кульбачем.
В 9:15 пожар был локализирован.
Напомним, пожар в пришвартованном корабли в столице на улице Электриков, 29а, на столичном Рыбальском острове, ликвидирован.