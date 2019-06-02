Пожар на заводе по изготовлению туалетной бумаги в Днепре потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Пожар на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток в Днепре ликвидирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"Пожар локализован в 9:17 и ликвидирован в 14:21", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 июня в 06:45 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Строителей города Днепр.
Прибыв на место происшествия оказалось, что пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 кв. м на территории общества с ограниченной ответственностью (изготовление туалетной бумаги и салфеток). Огнем было повреждено рулоны с бумагой.