Под Киевом загорелась птицефабрика

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6 марта, 19:19 • 136212 просмотра

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КИЕВ. 4 июня. УНН. На территории птицефабрики в Киевской области произошло возгорание кровли. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"4 июня в 11:37 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о возгорании на территории птицефабрики "Ясенсвит", - говорится в сообщении.

К месту вызова было направлено спасателей 29-й Государственной пожарно-спасательной части г. Васильков, 49-ДПРЧ пгт Калиновка, 44-ДПРЧ пгт Чабаны, 47-ДПРЧ пгт Глеваха, 48-ДПРЧ пгт Гребенки, 30-ДПРЧ г. Фастов, 51 -ДПРЧ г. Боярка, 34-ДПРЧ г. Вишневое. Дополнительно по третьему номеру вызова направили спасателей 16-ДПРЧ г. Обухов, 50-ДПРП с. Бышев.

"По оперативным данным, по состоянию площадь пожара отдельно стоящего цеха в г. Васильков на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 000 м. кв", - прокомментировали спасатели.

К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 2 июня в Днепр произошел пожар на территории общества с ограниченной ответственностью, которое занимается изготовление туалетной бумаги и салфеток. Огнем было повреждено рулоны с бумагой.

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