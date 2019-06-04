Масштабну пожежу на птахофабриці під Києвом загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Рятувальники ліквідували масштабне загоряння покрівлі на території птахофабрики у Київській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"О 13:50 пожежу на території птахофабрики "Ясенсвіт" на площі 15 тис. м кв. локалізовано. О 14:25 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, сигнал про пожежу на території птахофабрики "Ясенсвіт" у Київській області надійшов до рятувальників сьогодні о 11:37. До гасіння пожежі залучили рятувальників з різних населених пунктів області.
До гасіння пожежі залучили 50 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.