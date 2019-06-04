Масштабный пожар на птицефабрике под Киевом потушили

"В 13:50 пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит" на площади 15 тыс. кв. локализован. В 14:25 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

Напомним, сигнал о пожаре на территории птицефабрики "Ясенсвит" в Киевской области поступил спасателям сегодня в 11:37. К тушению пожара привлекли спасателей из разных населенных пунктов области.

К тушению пожара привлекли 50 спасателей личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.