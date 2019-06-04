Через пожежу на птахофабриці у Києві перевіряють рівень забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Києві через пожежу на птахофабриці "Київська служба порятунку" проводить заміри повітря на наявність продуктів горіння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.
"Мобільна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" вже проводить заміри повітря на Окружній дорозі на наявність продуктів горіння у повітрі", - йдеться у повідомленні.
Також комунальна служба має стаціонарні пости контролю повітря, які у цілодобовому режимі відслідковують рівень забруднення повітря.
Наразі, як повідомили у міськраді, ситуація зі станом повітря на території Києва під контролем.
Нагадаємо, сигнал про пожежу на території птахофабрики "Ясенсвіт" у Київській області надійшов до рятувальників сьогодні об 11:37.
До гасіння пожежі залучили 50 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомляв УНН, о 13:50 пожежу на території птахофабрики "Ясенсвіт" локалізовано, о 14:25 пожежу ліквідовано.