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Из-за нарушения избирательных прав к омбудсмену поступило около 50 сообщений

Киев  •  УНН

 • 10325 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. На линию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило 46 сообщений о нарушениях избирательных прав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена Украины.

"25 октября работает горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, на которую обращаются граждане с сообщениями о нарушениях избирательных прав. По состоянию на 11:30 принято 46 сообщений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество сообщений поступило от пенсионеров - 48%; от лиц с инвалидностью - 10,3%; от кандидатов в депутаты местных советов - 5%.

Так, самые распространенные вопросы, которые ставят заявители, касающиеся:

- агитационной рекламы накануне и в день выборов (26%);
- отказа в голосовании по месту пребывания (20%);
- ошибки в списке избирателей (18%);
- несвоевременном открытии участков (7%);
- доступность к избирательному участку для лиц с инвалидностью (2%);
- подкуп избирателей (4%).

"Наибольшее количество обращений поступило от жителей Днепропетровской области - 13%, Киевской области - 10%, Киева, Донецкой и Львовской областей - по 9%", - добавляется в сообщении.

Напомним, в день местных выборов, 25 октября, по состоянию на 14 часов полиция по Украине зафиксировала 2162 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, по 25 фактам возбуждены уголовные производства.

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