Через порушення виборчих прав до омбудсмена надійшло близько 50 повідомлень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 46 повідомлень про порушення виборчих прав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.
“25 жовтня працює гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на яку звертаються громадяни із повідомленнями про порушення виборчих прав. Станом на 11:30 прийнято 46 повідомлень”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільша кількість повідомлень надійшла від пенсіонерів — 48 %; від осіб з інвалідністю — 10,3%; від кандидатів у депутати місцевих рад — 5 %.
Так, найпоширеніші питання, які ставлять заявники, стосуються:
— агітаційної реклами напередодні та у день виборів ( 26%);
— відмова у голосуванні за місцем перебування ( 20 %);
— помилки у списку виборців (18%);
— невчасне відкриття дільниць (7 %);
— доступність до виборчої дільниці для осіб з інвалідністю (2%);
— підкуп виборців (4%).
“Найбільша кількість звернень надійшла від мешканців Дніпропетровської області — 13 %, Київської області — 10 %, міста Києва, Донецької та Львівської областей — по 9%”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 14 годину поліція по Україні зафіксувала 2162 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 25 фактами відкрито кримінальні провадження.