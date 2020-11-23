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Из-за нарушения "карантина выходного дня" за двое суток в Украине составили более 1100 админпротоколов

Киев  •  УНН

 • 13500 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине в течение выходных полицейские составили 1144 админпротокола за нарушения "карантина выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"В течение выходных, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 года №1100, полицейские осуществляли проверку соблюдения требований "карантина выходного дня". В общем полиция за два выходных дня закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения - 18, торгово-развлекательных центров - 22, спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2. По результатам проверок на представителей заведений составлено 1144 административных протокола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в течение выходных начато два уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Также напомним, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал о крупнейших нарушителях "карантина выходного дня".

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