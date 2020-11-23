Через порушення "карантину вихідного дня" за дві доби в Україні склали понад 1100 адмінпротоколів

"Упродовж вихідних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року №1100, поліцейські здійснювали перевірку щодо дотримання вимог "карантину вихідного дня". Загалом поліція за два вихідні дні закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2. За результатами перевірок на представників закладів складено 1144 адміністративних протоколи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також упродовж вихідних розпочато два кримінальні провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

Також нагадаємо, начальник ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан розповів про найбільших порушників "карантину вихідного дня".