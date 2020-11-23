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Через порушення "карантину вихідного дня" за дві доби в Україні склали понад 1100 адмінпротоколів

Через порушення "карантину вихідного дня" за дві доби в Україні склали понад 1100 адмінпротоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні упродовж вихідних поліцейські склали 1144 адмінпротоколи через порушення “карантину вихідного дня". Про це повідомляє УНН із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

"Упродовж вихідних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року №1100, поліцейські здійснювали перевірку щодо дотримання вимог "карантину вихідного дня". Загалом поліція за два вихідні дні закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2. За результатами перевірок на представників закладів складено 1144 адміністративних протоколи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також упродовж вихідних розпочато два кримінальні провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

Також нагадаємо, начальник ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан розповів про найбільших порушників "карантину вихідного дня".

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