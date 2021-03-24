Через портал "Дия" открыли уже 275 тыс. ФЛП: где больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Через портал "Дия" за год зарегистрировалось более 275 тысяч физических лиц - предпринимателей (ФЛП). При этом Днепропетровская область стала лидером по открытию ФЛП в такой способ. Об этом сообщил руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Цитата:
"Для того, чтобы открыть ФЛП на портале "Дия", нужно заполнить только десять полей в любое время. Подача заявления осуществляется в несколько кликов и занимает всего 10 минут. Такой возможностью за год существования портала воспользовались более 23 тысяч жителей Днепропетровской области. В общем через портал "Дия" зарегистрировалось более 275 тыс. ФЛП", - отметил Баник.
Детали
Баник напомнил, что на портале "Дия" доступны более 50 онлайн-услуг.
Дополнение
По данным Государственной налоговой службы, на начало 2020 года количество зарегистрированных физических лиц - предпринимателей в Украине составило 1,886 млн человек. Это почти на 20 тыс. больше, чем на начало 2019 года.
Добавим, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал запуск уплаты налогов через "Дию". Такая функция начнет действовать уже с апреля этого года.