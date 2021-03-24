Через портал "Дія" відкрили вже 275 тисяч ФОПів: де найбільше

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“Для того, щоб відкрити ФОП на порталі Дія, потрібно заповнити лише десять полів у будь-який час. Подача заяви здійснюється в декілька кліків та займає всього 10 хвилин. Такою можливістю за рік існування порталу скористалися більш ніж 23 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Загалом через портал Дія зареєструвалося понад 275 тисяч ФОП”, – зазначив Банік.

Деталі

Банік нагадав, що на порталі "Дія" доступні понад 50 онлайн-послуг.

Доповнення

За даними Державної податкової служби, на початок 2020 року кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців в Україні становила 1,886 млн осіб. Це на майже 20 тис. більше, ніж на початок 2019 року.

Додамо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск сплати податків через “Дію”. Така функція почне діяти вже з квітня цього року.