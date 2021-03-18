В Україні запускають сплату податків через “Дію”: коли очікувати

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Всеукраїнському форумі “Україна 30” розповів, як громадяни нашої держави зможуть сплачувати податки через додаток “Дія”. Така функція почне діяти вже з квітня цього року, передає УНН.

Цитата:

“Наступний крок, який ми будемо робити з точки зору послуг і з точки зору побудови цифрової держави — це, нарешті, сплата податків, зручна сплата податків. В квітні ми запускаємо сплату податків в додатку, увага, в додатку "Дія“. І ФОПи зможуть це робити на спрощеній системі, зможуть це зробити в кілька кліків”, — зазначив Федоров

Деталі

Для того, аби сплатити податок через “Дію”, потрібно в програмі ввести конкретну суму, або вона автоматично вже буде введена. Потім натиснути клавішу “Сплатити” і через Apple Pay або іншу послугу мобільного платежу здійснити відповідну операцію. Михайло Федоров повідомив, що після такого ланцюга дій, декларація відразу надійде до податкової служби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проекти

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