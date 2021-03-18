В Україні запускають сплату податків через “Дію”: коли очікувати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Всеукраїнському форумі “Україна 30” розповів, як громадяни нашої держави зможуть сплачувати податки через додаток “Дія”. Така функція почне діяти вже з квітня цього року, передає УНН.
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“Наступний крок, який ми будемо робити з точки зору послуг і з точки зору побудови цифрової держави — це, нарешті, сплата податків, зручна сплата податків. В квітні ми запускаємо сплату податків в додатку, увага, в додатку "Дія“. І ФОПи зможуть це робити на спрощеній системі, зможуть це зробити в кілька кліків”, — зазначив Федоров
Деталі
Для того, аби сплатити податок через “Дію”, потрібно в програмі ввести конкретну суму, або вона автоматично вже буде введена. Потім натиснути клавішу “Сплатити” і через Apple Pay або іншу послугу мобільного платежу здійснити відповідну операцію. Михайло Федоров повідомив, що після такого ланцюга дій, декларація відразу надійде до податкової служби.
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