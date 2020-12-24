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Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти

Київ • УНН

 • 16525 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн-презентації розповів про 100 цифрових перемог Мінцифри у 2020 році, передає УНН.

Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти

Анонсовані нові масштабні Національні проєкти Мінцифри, презентуватимуть 26 січня.

Цифровізація світу — неминуча. Лиш впровадивши онлайн-технології на всіх рівнях — від загальнонаціонального до побутового ми змінимо країну. Саме тому команда Мінцифри вже понад рік будує цифрову державу зі зручними державними сервісами, які спрощують життя українців, відзначають у відомстві.

“Ми разом з Президентом придумали ідею, яка запалює нас кожного дня. Це ідея — створити найзручнішу країну у світі, з точки зору взаємодії держави та людини, держави і бізнесу. Це виклик для нас, але у нас є все, щоб це здійснити сьогодні”, — заявив Михайло Федоров під час презентації.

За його словами, цього року Мінцифра запустила революційні цифрові продукти — мобільний застосунок та портал державних послуг Дія. Українцям доступні 9 документів у смартфоні. А також 50 послуг на порталі. Серед яких і найшвидша реєстрація бізнесу у світі.

Також у 2020 році Мінцифра запустила Проєкт єМалятко. Міністр цифрової трансформації відзначив, що завдяки цьому сервісу Україна стала лідером у світі за кількістю державних онлайн-послуг для батьків новонароджених. Це одразу 9 послуг за однією заявою. Послуга доступна вже у 745 населених пунктах України.

Найшвидша онлайн-реєстрація бізнесу в світі доступна на порталі Дія. Де кожен українець може зареєструвати ФОП за 15 хвилин, а ТОВ — за 30. Уже понад 200 тисяч українців за рік скористалися онлайн-послугами для ФОП.

За словами Михайла Федорова, запуск багатьох послуг в онлайні став можливим завдяки особливій системі “Трембіта”, у якій відбувається взаємодія між усіма базовими реєстрами.

Очільник Мінцифри також розповів про інші проєкти. Дія City — спеціальний правовий режим та найкращі податкові умови для креативної індустрії та IT-ринку. Проєкт планують запустити у першій половиніу 2021 року.

Проєкт Дія.Цифрова освіта, мета якого — навчити базових цифрових навичок всіх українців. Менше ніж за рік понад 400 тисяч жителів країни пройшли навчання на порталі.

“Я хотів би, щоб цифровій грамотності взагалі навчались з дитинства”, — сказав Михайло Федоров.

Мінцифра також піклується про безпеку дітей — розробила національну стратегію захисту дітей в цифровому середовищі на 2021-2025 роки. Крім того, почав працювати чат-бот “Кіберпес” з протидії кібербулінгу, в якому діти, їхні батьки та опікуни можуть дізнатись, як боротись із булінгом в мережі.

Також Мінцифра створила Проєкт для підприємців — Дія.Бізнес. У 2020 році Мінцифра розпочала створення мережі офлайн-центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес та запустила онлайн-консультації для бізнесу на порталі. За словами Михайла Федорова, одна з головних цілей Міністерства — побудувати країну підприємців. Зокрема, він пишається тим, що у 76 навчальних закладах уже стартував курс з підприємництва.

Він також наголосив, що сервіси Мінцифри мають значний антикорупційний ефект — завдяки цифровізації державних послуг Мінцифра заощаджує державі понад 3 млрд гривень щороку.

Крім того, наступний крок для країни — у 2021 Україна починає переходити у режим “без паперів”, коли усі послуги стануть цифровими. І чиновники не зможуть вимагати від людей паперові довідки.

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