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Михаил Федоров представил 100 побед Минцифры 2020 год и анонсировал масштабные национальные проекты

Киев • УНН

 • 16524 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время онлайн-презентации рассказал о 100 цифровых победах Минцифры в 2020 году, передает УНН.

Михаил Федоров представил 100 побед Минцифры 2020 год и анонсировал масштабные национальные проекты

Анонсированы новые масштабные национальные проекты Минцифры, представят 26 января.

Цифровизация мира - неизбежна. Лишь внедрив онлайн-технологии на всех уровнях - от общенационального до бытового мы изменим страну. Именно поэтому команда Минцифры уже более года строит цифровое государство с удобными государственными сервисами, которые упрощают жизнь украинцев, отмечают в ведомстве.

"Мы вместе с Президентом придумали идею, которая зажигает нас каждый день. Это идея - создать самую удобную страну в мире, с точки зрения взаимодействия государства и человека, государства и бизнеса. Это вызов для нас, но у нас есть все, чтобы это осуществить сегодня", - заявил Михаил Федоров во время презентации.

По его словам, в этом году Минцифра запустила революционные цифровые продукты - мобильное приложение и портал государственных услуг Дия. Украинцам доступны 9 документов в смартфоне. А также 50 услуг на портале. Среди которых и самая быстрая регистрация бизнеса в мире.

Также в 2020 году Минцифра запустила Проект эМалыш. Министр цифровой трансформации отметил, что благодаря этому сервису Украина стала лидером в мире по количеству государственных онлайн-услуг для родителей новорожденных. Это сразу 9 услуг по одному заявлению. Услуга доступна уже в 745 населенных пунктах Украины.

Самая быстрая онлайн-регистрация бизнеса в мире доступна на портале Дия. Где каждый украинец может зарегистрировать ЧП за 15 минут, а ООО - по 30. Уже более 200 тыс. украинцев за год воспользовались онлайн-услугами для ФЛП.

По словам Михаила Федорова, запуск многих услуг в онлайне стал возможным благодаря особой системе "Трембита", в которой происходит взаимодействие между всеми базовыми реестрами.

Глава Минцифры также рассказал о других проектах. Дия City - специальный правовой режим и лучшие налоговые условия для креативной индустрии и IT-рынка. Проект планируют запустить в первой половине 2021 года.

Проект Дия.Цифровое образование, цель которого - научить базовым цифровым навыкам всех украинцев. Меньше чем за год более 400 тыс. жителей страны прошли обучение на портале.

"Я хотел бы, чтобы цифровой грамотности вообще учились с детства", - сказал Михаил Федоров.

Минцифра также заботится о безопасности детей - разработала национальную стратегию защиты детей в цифровой среде на 2021-2025 годы. Кроме того, начал работать чат-бот "Киберпес" по противодействию Кибербуллингу, в котором дети, их родители и опекуны могут узнать, как бороться с буллингом в сети.

Также Минцифра создала Проект для предпринимателей - Дия.Бизнес. В 2020 году Минцифра начала создание сети оффлайн-центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес и запустила онлайн-консультации для бизнеса на портале. По словам Михаила Федорова, одна из главных целей Министерства - построить страну предпринимателей. В частности, он гордится тем, что в 76 учебных заведениях уже стартовал курс по предпринимательству.

Он также отметил, что сервисы Минцифры имеют значительный антикоррупционный эффект - благодаря цифровизации государственных услуг Минцифра экономит государству более 3 млрд гривен ежегодно.

Кроме того, следующий шаг для страны - в 2021 году Украина начинает переходить в режим "без бумаг", когда все услуги станут цифровыми. И чиновники не смогут требовать от людей бумажные справки.

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