В Украине запускают уплату налогов через "Дию": когда ожидать
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на Всеукраинском форуме "Украина 30" рассказал, как граждане нашего государства смогут платить налоги через приложение "Дия". Такая функция начнет действовать уже с апреля этого года, передает УНН.
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"Следующий шаг, который мы будем делать с точки зрения услуг и с точки зрения построения цифрового государства - это, наконец, уплата налогов, удобная оплата налогов. В апреле мы запускаем уплату налогов в приложении, внимание, в приложении "Дия". И ФЛП смогут это делать на упрощенной системе, смогут это сделать в несколько кликов", - отметил Федоров.
Детали
Для того, чтобы уплатить налог через "Дию", нужно в программе ввести конкретную сумму, или она автоматически уже будет введена. Затем нажать клавишу "Оплатить" и через Apple Pay или иную услугу мобильного платежа осуществить соответствующую операцию. Михаил Федоров сообщил, что после такой цепочки действий, декларация сразу поступит в налоговую службу.
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