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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50687 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 70815 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195771 просмотра

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В Украине запускают уплату налогов через "Дию": когда ожидать

В Украине запускают уплату налогов через "Дию": когда ожидать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на Всеукраинском форуме "Украина 30" рассказал, как граждане нашего государства смогут платить налоги через приложение "Дия". Такая функция начнет действовать уже с апреля этого года, передает УНН.

Цитата:

"Следующий шаг, который мы будем делать с точки зрения услуг и с точки зрения построения цифрового государства - это, наконец, уплата налогов, удобная оплата налогов. В апреле мы запускаем уплату налогов в приложении, внимание, в приложении "Дия". И ФЛП смогут это делать на упрощенной системе, смогут это сделать в несколько кликов", - отметил Федоров.

Детали

Для того, чтобы уплатить налог через "Дию", нужно в программе ввести конкретную сумму, или она автоматически уже будет введена. Затем нажать клавишу "Оплатить" и через Apple Pay или иную услугу мобильного платежа осуществить соответствующую операцию. Михаил Федоров сообщил, что после такой цепочки действий, декларация сразу поступит в налоговую службу.

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