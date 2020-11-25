Из-за пандемии в Украине вырос уровень домашнего насилия - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пандемия стала катализатором роста насилия в Украине. С начала года зафиксировано 2,7 тыс. правонарушений по статье домашнее насилие, против 1,5 тыс. в прошлом году. Об этом написала на своей страничке в Facebook Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.
"Бьет - значит не любит! Насилию нет оправдания! Сегодня международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Гендерно обусловленное насилие приобретает угрожающие масштабы. Катализатором этого явления, к сожалению, стала также и пандемия. В результате роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос и проблема остро нуждается в решении. В течение текущего года по статье домашнее насилие (ст. 126-1 УК Украины) зарегистрировано более 2,7 тыс. правонарушений, в прошлом году - 1,5 тыс.", - написала Ирина Венедиктова.
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Она отметила, что в 2020 году 1,7 тыс. производств было направлено в суд с обвинительными актами, против 758 в прошлом году.
Напомним, первая леди Елена Зеленская к всемирной акции "16 дней против насилия" обнародовала видеоролик с призывом против насилия.