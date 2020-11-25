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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21995 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80715 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101287 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117413 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152264 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200025 просмотра

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Из-за пандемии в Украине вырос уровень домашнего насилия - Венедиктова

Из-за пандемии в Украине вырос уровень домашнего насилия - Венедиктова

Киев  •  УНН

 • 12324 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пандемия стала катализатором роста насилия в Украине. С начала года зафиксировано 2,7 тыс. правонарушений по статье домашнее насилие, против 1,5 тыс. в прошлом году. Об этом написала на своей страничке в Facebook Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

"Бьет - значит не любит! Насилию нет оправдания! Сегодня международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Гендерно обусловленное насилие приобретает угрожающие масштабы. Катализатором этого явления, к сожалению, стала также и пандемия. В результате роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос и проблема остро нуждается в решении. В течение текущего года по статье домашнее насилие (ст. 126-1 УК Украины) зарегистрировано более 2,7 тыс. правонарушений, в прошлом году - 1,5 тыс.", - написала Ирина Венедиктова.

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Она отметила, что в 2020 году 1,7 тыс. производств было направлено в суд с обвинительными актами, против 758 в прошлом году.

Напомним, первая леди Елена Зеленская к всемирной акции "16 дней против насилия" обнародовала видеоролик с призывом против насилия.

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