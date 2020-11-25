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Через пандемію в Україні зріс рівень домашнього насильства - Венедіктова

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пандемія стала каталізатором росту насильства в Україні. Від початку року зафіксовано 2,7 тис. правопорушень за статтею домашнє насильство, проти 1,5 тис. минулого року. Про це написала у своїй сторінці в Facebook Генпрокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.

“Б’є - значить не любить! Насильству немає виправдання! Сьогодні Міжнародний день усунення насильства проти жінок. Гендерно обумовлене насильство набуває загрозливих масштабів. Каталізатором цього явища, на жаль, стала також і пандемія. Внаслідок зростання безробіття, самоізоляції та з інших причин рівень домашнього насильства в країні зріс і проблема нагально потребує вирішення. Упродовж поточного року за статтею домашнє насильство (ст. 126-1 КК України) зареєстровано більше 2,7 тис. правопорушень, минулого року – 1,5 тис.”, - написала Ірина Венедіктова.

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Вона зазначила, що у 2020 році 1,7 тис. проваджень було направлено до суду з обвинувальними актами, проти 758 торік.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська до всесвітньої акції “16 днів проти насильства” оприлюднила відеоролик із закликом проти насильства.

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