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Насильство не норма: Олена Зеленська записала відео для всесвітньої акції

Насильство не норма: Олена Зеленська записала відео для всесвітньої акції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Перша леді Олена Зеленська до всесвітньої акції “16 днів проти насильства” оприлюднила відеоролик із закликом проти насильства, передає УНН з посиланням на Instagram-сторінку дружини Президента.

“Сьогодні стартує всесвітня акція "16 днів проти насильства“. Її мета — привернути увагу суспільства до проблеми, яка часто замовчується, толерується... Мій заклик до всіх — не сприймайте домашнє насильство як норму, не замовчуйте, не відвертайтеся від тих, кому потрібна допомога. Норма — це нульова толерантність до насильства, і це під силу кожному”, — написала перша леді.

У ролику, окрім Зеленської, із засудженням насильства виступили віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко та інші представники української влади.

Додамо, 25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками та старт Міжнародної кампанії “16 днів проти насильства”. Із 1991 року акцію “16 днів проти насильства” підтримують у 100 країнах світу, щоб збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства і створити соціальний простір, вільний від насильства.

Україна як держава докладає зусиль, аби викорінити насильство в сім‘ї: країна приєдналася до кампанії ООН проти побутового насильства; підписано указ Президента “Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства”, вказали в Офісі Омбудсмена.

Нагадаємо, наприкінці жовтня поточного року перша леді Олена Зеленська провела неформальну зустріч з жінками — послами іноземних держав в Україні, на якій визначили потенційні можливості для співпраці.

На зустрічі Зеленська та жінки-посли обговорили пріоритетні для першої леді України гуманітарні напрямки й соціальні проекти та визначили потенційні можливості для співпраці. Зокрема, всі учасниці заходу наголосили на важливості об’єднання зусиль у боротьбі з домашнім та гендерно зумовленим насильством та створенні рівних можливостей для всіх громадян, позитивно оцінивши успіхи України на цьому шляху.

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Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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