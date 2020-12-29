Из-за пандемии COVID-19 в мире число беженцев возросло до 80 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В мире из-за пандемии COVID-19 количество беженцев возросло до 80 млн человек. Так, за год это количество увеличилось примерно на 10 млн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В этом году ситуация обострилась из-за пандемии COVID-19, сообщила партнерская организация УВКБ ООН в Германии.
“Сейчас более 80 миллионов человек в мире являются беженцами, и их количество по сравнению с прошлым годом увеличилась примерно на 10 миллионов. Такие данные во вторник, 29 декабря, приводит Общество ООН по помощи беженцам, которое является партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Германии”, — пишет издание.
Отмечается, что в этом году ситуация обострилась из-за пандемии COVID-19, пояснили представители организации.
“В 2020 году коронавирус изменил жизненную реальность людей, и для многих из тех 80 миллионов, которые были вынуждены покинуть свои дома, сейчас, в первую очередь, речь идет о том, чтобы выжить. Этих людей нельзя оставлять наедине с их проблемой. Им нужна не только насущная поддержка, но и перспективы для лучшего будущего”, — отметил в Бонне председатель Общества ООН по помощи беженцам Петер Руенштрот-Бауэр.
По приведенным организацией данным, в 2020 году на помощь беженцам требовалось около 7,4 миллиарда евро, однако УВКБ ООН получило на начало декабря лишь половину этих средств.
В сообщении также отмечается, что в 2020 году в таких проблемных стран с долгосрочными конфликтами на своей территории, как Сирия или Йемен, из-за вспышек насилия добавились Эфиопия, Чад, Мали и Нигер.
Напомним, в Боснии и Герцеговине (БиГ) накануне католического Рождества сгорел лагерь для беженцев, более тысячи мигрантов вынуждены спать под открытым небом.