Через пандемію COVID-19 у світі кількість біженців зросла до 80 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У світі через пандемію COVID-19 кількість біженців зросла до 80 млн людей. Так, за рік ця кількість збільшилася приблизно на 10 млн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Цього року ситуація загострилась через пандемію COVID-19, повідомила партнерська організація УВКБ ООН в Німеччині.
“Нині понад 80 мільйонів людей у світі є біженцями, і їхня кількість у порівнянні з минулим роком збільшилась приблизно на 10 мільйонів. Такі дані у вівторок, 29 грудня, наводить Товариство ООН з допомоги біженцям, яке є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Німеччині”, — пише видання.
Зазначається, що цього року ситуація загострилась через пандемію COVID-19, пояснили представники організації.
“У 2020 році коронавірус змінив життєву реальність людей, і для багатьох з тих 80 мільйонів, які були вимушені залишити свої домівки, нині, у першу чергу, ідеться про те, щоб вижити. Цих людей не можна залишати наодинці з їхньою проблемою. Їм потрібна не тільки нагальна підтримка, але й перспективи для кращого майбутнього”, — зазначив у Бонні голова Товариства ООН з допомоги біженцям Петер Руенштрот-Бауер.
За наведеними організацією даними, у 2020 році на допомогу біженцям потребувалось близько 7,4 мільярда євро, однак УВКБ ООН отримало на початок грудня лише половину цих коштів.
У повідомленні також зазначається, що у 2020 році до таких проблемних країн з довгостроковими конфліктами на своїй території, як Сирія або Ємен, через спалахи насильства додалися Ефіопія, Чад, Малі та Нігер.
Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині (БіГ) напередодні католицького Різдва згорів табір для біженців, понад тисячу мігрантів змушені спати під відкритим небом.