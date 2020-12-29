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Через пандемію COVID-19 у світі кількість біженців зросла до 80 млн

Київ • УНН

 • 11248 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У світі через пандемію COVID-19 кількість біженців зросла до 80 млн людей. Так, за рік ця кількість збільшилася приблизно на 10 млн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Через пандемію COVID-19 у світі кількість біженців зросла до 80 млн

Цього року ситуація загострилась через пандемію COVID-19, повідомила партнерська організація УВКБ ООН в Німеччині.

“Нині понад 80 мільйонів людей у світі є біженцями, і їхня кількість у порівнянні з минулим роком збільшилась приблизно на 10 мільйонів. Такі дані у вівторок, 29 грудня, наводить Товариство ООН з допомоги біженцям, яке є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Німеччині”, — пише видання.

Зазначається, що цього року ситуація загострилась через пандемію COVID-19, пояснили представники організації.

“У 2020 році коронавірус змінив життєву реальність людей, і для багатьох з тих 80 мільйонів, які були вимушені залишити свої домівки, нині, у першу чергу, ідеться про те, щоб вижити. Цих людей не можна залишати наодинці з їхньою проблемою. Їм потрібна не тільки нагальна підтримка, але й перспективи для кращого майбутнього”, — зазначив у Бонні голова Товариства ООН з допомоги біженцям Петер Руенштрот-Бауер.

За наведеними організацією даними, у 2020 році на допомогу біженцям потребувалось близько 7,4 мільярда євро, однак УВКБ ООН отримало на початок грудня лише половину цих коштів.

У повідомленні також зазначається, що у 2020 році до таких проблемних країн з довгостроковими конфліктами на своїй території, як Сирія або Ємен, через спалахи насильства додалися Ефіопія, Чад, Малі та Нігер.

Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині (БіГ) напередодні католицького Різдва згорів табір для біженців, понад тисячу мігрантів змушені спати під відкритим небом.

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