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У Боснії і Герцеговині згорів табір для біженців, понад тисячу людей залишилися на вулиці

Київ • УНН

 • 18671 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Боснії і Герцеговині (БіГ) напередодні католицького Різдва згорів табір для біженців, понад тисячу мігрантів змушені спати під відкритим небом. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

У Боснії і Герцеговині згорів табір для біженців, понад тисячу людей залишилися на вулиці

Відзначається, що пожежа сталася в наметовому таборі Липа в Унсько-Санському кантоні. Раніше керівництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) прийняло рішення про закриття табору в зв’язку з тим, що місцева влада не змогла забезпечити там адекватні умови проживання. При цьому вони відмовилися відкрити для біженців інший табір.

“Цей табір відкрили раніше в цьому році, оскільки інші місця були переповнені і умови там були невідповідні. По ряду причин, в основному політичних, туди так і не провели воду і електрику, табір також не підготували до зими. І тепер, після пожежі, вже ніколи не підготують”, — сказав керівник місії МОМ в БіГ Петер ван дер Аувераерт.

За даними МОМ, в таборі проживали 1400 мігрантів, включаючи жінок і дітей, яким тепер доведеться спати під відкритим небом. Крім того, в Унсько-Санському кантоні, розташованому на кордоні з Хорватією 1500 біженців вже живуть на вулиці. Деякі з них влаштовуються на нічліг в занедбаних будівлях або в саморобних наметах в лісі. Частина мігрантів збирається відправитися в Сараєво, проте в боснійській столиці центри утримання біженців переповнені.

МОМ, Червоний Хрест і Данська рада у справах біженців надали комплекти теплого одягу, спальні мішки, продовольчі пайки та набори предметів особистої гігієни 1500 мігрантів. Найближчим часом допомогу нададуть ще сотням біженців.

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