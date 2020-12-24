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В Боснии и Герцеговине сгорел лагерь для беженцев, более тысячи людей остались на улице

Киев • УНН

 • 18671 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Боснии и Герцеговине (БиГ) накануне католического Рождества сгорел лагерь для беженцев, более тысячи мигрантов вынуждены спать под открытым небом. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

В Боснии и Герцеговине сгорел лагерь для беженцев, более тысячи людей остались на улице

Отмечается, что пожар произошел в палаточном лагере Липа в Унско-Санском кантоне. Ранее руководство Международной организации по миграции (МОМ) приняло решение о закрытии лагеря в связи с тем, что местные власти не смогли обеспечить там адекватные условия проживания. При этом они отказались открыть для беженцев другой лагерь.

“Этот лагерь открыли ранее в этом году, поскольку другие места были переполнены и условия там были неподходящие. По ряду причин, в основном политических, туда так и не провели воду и электричество, лагерь также не подготовили к зиме. И теперь, после пожара, уже никогда не подготовят”, — сказал руководитель миссии МОМ в БиГ Петер ван дер Аувераерт.

По данным МОМ, в лагере проживали 1400 мигрантов, включая женщин и детей, которым теперь придется спать под открытым небом. Кроме того, в Унско-Санском кантоне, расположенном на границе с Хорватией, 1500 беженцев уже живут на улице. Некоторые из них устраиваются на ночлег в заброшенных постройках или в самодельных палатках в лесу. Часть мигрантов собирается отправиться в Сараево, однако в боснийской столице центры содержания беженцев переполнены.

МОМ, Красный Крест и Датский совет по беженцам предоставили комплекты теплой одежды, спальные мешки, продовольственные пайки и наборы предметов личной гигиены 1500 мигрантов. В ближайшее время помощь окажут еще сотням беженцев.

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