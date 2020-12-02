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Из-за пандемии COVID-19 потребность в гуманитарной помощи выросла на 40% — ООН

Из-за пандемии COVID-19 потребность в гуманитарной помощи выросла на 40% — ООН

Киев  •  УНН

 • 9976 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В связи с пандемией COVID-19 в 2021 году в гуманитарной помощи в мире будут нуждаться 235 млн человек, что на 40% больше, чем в 2020 году. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, координатор чрезвычайной помощи Марк Локок, передает УНН.

По его словам, в следующем году на гуманитарную помощь потребуется беспрецедентная сумма — 35 млрд долларов, а жителям ряда стран грозит голодная смерть.

Марк Локок обратился к донорам с призывом о предоставлении добровольных взносов на гуманитарную деятельность ООН. На 2021 год запрошено 35 млрд долларов для оказания поддержки жителям 56 стран мира, пострадавших в ходе конфликтов, стихийных бедствий и пандемии. В числе реципиентов — жители Украины.

Деньги будут использоваться для обеспечения продовольствием голодающих, оказания медицинской помощи больным, а также защиты беженцев и перемещенных лиц.

В 2021 году ООН совместно с партнерскими организациями намерена оказать помощь 160 млн человек из числа наиболее уязвимых групп в 56 странах мира. Для Украины на гуманитарную помощь ООН запросила у доноров 168 млн долларов. Наибольшую сумму — 1,3 млрд долларов — ООН планирует направить на проекты в Афганистане.

Как сообщал УНН, по данным ООН, меры, принятые правительством Украины в связи с пандемией, сказались на соблюдении прав человека по всей стране, в первую очередь на жителях Донбасса и Крыма.

Напомним, в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 63,7 млн человек, из них почти 41 млн выздоровели, число умерших приближается к 1,5 млн.

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