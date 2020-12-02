Из-за пандемии COVID-19 потребность в гуманитарной помощи выросла на 40% — ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В связи с пандемией COVID-19 в 2021 году в гуманитарной помощи в мире будут нуждаться 235 млн человек, что на 40% больше, чем в 2020 году. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, координатор чрезвычайной помощи Марк Локок, передает УНН.
По его словам, в следующем году на гуманитарную помощь потребуется беспрецедентная сумма — 35 млрд долларов, а жителям ряда стран грозит голодная смерть.
Марк Локок обратился к донорам с призывом о предоставлении добровольных взносов на гуманитарную деятельность ООН. На 2021 год запрошено 35 млрд долларов для оказания поддержки жителям 56 стран мира, пострадавших в ходе конфликтов, стихийных бедствий и пандемии. В числе реципиентов — жители Украины.
Деньги будут использоваться для обеспечения продовольствием голодающих, оказания медицинской помощи больным, а также защиты беженцев и перемещенных лиц.
В 2021 году ООН совместно с партнерскими организациями намерена оказать помощь 160 млн человек из числа наиболее уязвимых групп в 56 странах мира. Для Украины на гуманитарную помощь ООН запросила у доноров 168 млн долларов. Наибольшую сумму — 1,3 млрд долларов — ООН планирует направить на проекты в Афганистане.
Как сообщал УНН, по данным ООН, меры, принятые правительством Украины в связи с пандемией, сказались на соблюдении прав человека по всей стране, в первую очередь на жителях Донбасса и Крыма.
Напомним, в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 63,7 млн человек, из них почти 41 млн выздоровели, число умерших приближается к 1,5 млн.