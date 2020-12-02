Из-за пандемии COVID-19 потребность в гуманитарной помощи выросла на 40% — ООН

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В связи с пандемией COVID-19 в 2021 году в гуманитарной помощи в мире будут нуждаться 235 млн человек, что на 40% больше, чем в 2020 году. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, координатор чрезвычайной помощи Марк Локок, передает УНН.