Через пандемію COVID-19 потреба в гуманітарній допомозі зросла на 40% — ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У зв'язку з пандемією COVID-19 в 2021 році в гуманітарної допомоги в світі потребуватимуть 235 млн людей, що на 40% більше, ніж у 2020 році. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН, координатор надзвичайної допомоги Марк Локок, передає УНН.
За його словами, в наступному році на гуманітарну допомогу потрібна безпрецедентна сума — 35 млрд доларів, а жителям ряду країн загрожує голодна смерть.
Марк Локок звернувся до донорів із закликом про надання добровільних внесків на гуманітарну діяльність ООН. На 2021 рік запитано 35 млрд доларів для надання підтримки жителям 56 країн світу, які постраждали в ході конфліктів, стихійних лих і пандемії. У числі реципієнтів — жителі України.
Гроші будуть використовуватися для забезпечення продовольством голодуючих, надання медичної допомоги хворим, а також захисту біженців і переміщених осіб.
У 2021 році ООН спільно з партнерськими організаціями має намір надати допомогу 160 млн осіб з числа найбільш уразливих груп в 56 країнах світу. Для України на гуманітарну допомогу ООН запросила у донорів 168 млн доларів. Найбільшу суму −1,3 млрд доларів — ООН планує направити на проекти в Афганістані.
Як повідомляв УНН, за даними ООН, заходи, прийняті урядом України в зв’язку з пандемією, позначилися на дотриманні прав людини по всій країні, в першу чергу на жителях Донбасу і Криму.
Нагадаємо, в світі інфекцією, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 63,7 млн осіб, з них майже 41 млн одужали, число померлих сягає майже 1,5 млн.