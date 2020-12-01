От ограничений из-за пандемии COVID-19 наиболее пострадали жители Донбасса и Крыма - ООН

“Трудности, с которыми сталкивается пострадавшее от конфликта население на востоке Украины, усилились из-за COVID-19, в частности — из-за ограничений свободы передвижения в зоне конфликта и через линию соприкосновения”, — говорится в отчете.

В ООН напомнили, что в рамках мероприятий по борьбе с пандемией в период с 8 по 28 августа правительство Украины закрывало все три КПП на админгранице с Крымом. Исключение было сделано лишь для тех, кто въезжал на территорию полуострова или на материковую часть Украины с соответствующей пропиской. Аналогичные меры приняла и власть РФ: лицам без российского гражданства было запрещено въезжать на остров, а гражданам Украины, которые имеют российское гражданство, запретили выезжать из Крыма на материковую часть Украины.

Ограничения в передвижении есть и на Донбассе.

“В течение отчетного периода частично функционировали только два контрольно-пропускных пункта — в Станице Луганская, Луганская область, и в Новотроицком, Донецкая область. Количество переходов через КПВВ в обоих направлениях уменьшилось с среднемесячного 1 млн в январе и феврале 2020 года до 81 тыс. в августе и 86 тыс. в сентябре 2020 года. Из-за закрытия КПВВ в Станице Луганской во второй половине октября общее количество переходов сократилось до 21 300”, — сообщают эксперты ООН.

Как сообщал УНН, Россия продолжает блокировать работу КПВВ на Донбассе, несмотря на усилия украинской стороны и уговоры ОБСЕ.