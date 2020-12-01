Від обмежень через пандемію COVID-19 найбільш постраждали жителі Донбасу і Криму — ООН

“Труднощі, з якими стикається постраждале від конфлікту населення на сході України, посилилися через COVID-19, зокрема — через обмеження свободи пересування в зоні конфлікту і через лінію дотику”, — йдеться в звіті.

В ООН нагадали, що в рамках заходів по боротьбі з пандемією в період з 8 по 28 серпня уряд України закривав всі три КПП на кордоні з Кримом. Виняток було зроблено лише для тих, хто в’їжджав на територію півострова або на материкову частину України з відповідною пропискою. Аналогічні заходи прийняла й влада РФ: особам без російського громадянства було заборонено в’їжджати на півострів, а громадянам України, які мають російське громадянство, заборонили виїжджати з Криму на материкову частину України.

Обмеження в пересуванні є й на Донбасі.

“Протягом звітного періоду частково функціонували тільки два контрольно-пропускні пункти — в Станиці Луганська, Луганська область, і в Новотроїцькому, Донецька область. Кількість переходів через КПВВ в обох напрямках зменшилася із середньомісячного 1 млн у січні та лютому 2020 року до 81 тис. в серпні і 86 тис. у вересні 2020 року. Через закриття КПВВ у Станиці Луганській у другій половині жовтня загальна кількість переходів скоротилася до 21 300”, — повідомляють експерти ООН.

Як повідомляв УНН, Росія продовжує блокувати роботу КПВВ на Донбасі, незважаючи на зусилля української сторони і вмовляння ОБСЄ.