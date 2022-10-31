Из-за обстрелов повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах

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“Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр НЭК “Укрэнерго” предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины”, — сообщает “Укрэнерго”.

Детали

Как отметили в ведомстве, ограничения потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети и избежания повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры дают возможность энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

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“Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе “Что я могу выключить” и выключение лишнего – это помощь нам на энергетическом фронте”, — добавили в “Укрэнерго”.

Напомним

Как сообщил Зеленский, за утро 31 октября террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 сбиты. Утром только в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, уничтожили не менее 12.