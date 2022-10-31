Через обстріли пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах

Цитата

“Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили у відомстві, обмеження споживачів необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полтавська ОВА опублікувала графік погодинного відключення електроенергії в області.

“Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі “Що я можу вимкнути” і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті”, — додали в “Укренерго”.

Нагадаємо

Як повідомив Зеленський, за ранок 31 жовтня терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито. Уранці лише в межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12.